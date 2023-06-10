Ankara'daki MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama: 5 işçi öldü!

Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi.

Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 5 ÖLÜ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

ANKARA VALİSİ: PATLAMANIN NEDENİ İLK İZLENİME GÖRE KİMYASAL PATLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Patlama ilk izlenime göre kimyasal tepkimeden kaynaklı. Çalışanlarının tamamına ulaşıldı. İncelemeler devam ediyor. Yaralı bulunmuyor." dedi.

Kaynak: İHA