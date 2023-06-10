2 çocuk babası adam gözlerine inanamadı: Eşinin çıplak fotoğrafları peş peşe telefonuna geldi!

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan dava dosyasına göre, olay 2017 yılı sonunda yaşandı. G. S.’nin (43), 16 yıl önce evlendiği eşinden 2 çocuğu oldu. Çift arasında sorunlar baş gösterdi. G. S., ifadesine göre, ‘duygusal boşlukta’ olduğu bir dönemde Facebook üzerinden Sinan Kükrem ile tanıştı.

POLİS OLARAK TANITTI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre ikili, sosyal medya üzerinden bir süre yazıştı. Dava dosyasına göre, polis olarak kendisini tanıtan Kükrem ile G. S. arasında duygusal bir yakınlık oluştu. İkili bir süre sonra yüz yüze görüşmeye başladı. Görüşmelerin birinde, Kükrem, S.’ye, kendisini sevdiğini ve korkmaması gerektiğini söyledi.

AİLESİ İLE YAŞADIĞI EVE GÖTÜRDÜ

G. S. ile Kükrem arasındaki yakınlık zaman içinde arttı. Kükrem, S.’yi, ailesi ile yaşadığı İstanbul Esenler’deki evine davet etti. Kükrem’in annesi ve kız kardeşinin de yaşadığı bu eve G. S. 5-6 kez gitti. İkili bu evde birlikte oldu. Kükrem, çıplak haldeki birkaç fotoğrafını çekti.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ İDDİASI

Kükrem, elindeki fotoğrafları S.’ye karşı kullanmaya başladı. S.’nin ifadesine göre, Kükrem kendisine, “Bu fotoğrafları internete yükler ailene ve eşine gönderirim” dedi. S., Kükrem’in zaman zaman kendisinden para istediğini, elindeki fotoğrafları nedeni ile bu kişiye imkanı ölçüsünde para verdi. Kükrem’in para taleplerinin devam ettiği süreçte, eşi eve geldiğinde G. S.’nin evde olmadığını fark etti.

KIZINI BEKLERKEN FOTOĞRAFLAR GELDİ

Eşinin, okulda bulunan kızını almak için çıkmış olabileceğini düşünen koca, okulun önüne gitti. Koca, G. S.’yi göremedi ancak kızını beklemeye başladı. Bu esnada cep telefonuna WhatsApp uygulaması üzerinden peş peşe fotoğraflar düşmeye başladı. Bu kişi, gelen fotoğrafları gördüğünde şok geçirdi. Çekilen fotoğraflar eşi G. S.’ye aitti. S.’nin çıplak olduğu karelerde yanında da bir erkek bulunuyordu.

G. S.’nin eşi, fotoğrafları gönderen numarayı aradı ancak yanıt alamadı. Bu kişi karakola giderek, eşine ilişkin kayıp başvurusunda bulundu. G. S. bu süreçte eşine telefonla ulaştı ve başına gelenleri anlattı. Yürütülen soruşturma sonrası Kükrek’in de ifadesi alındı.

"KOCASINA YANLIŞLIKLA GÖNDERDİM"

Kükrek savunmasında “G. bana, boşanacağını söyledi. Beni sevdiğini söyledi. Rızası ile cinsel ilişkiye girdik. Bir ay birlikte kaldık. Resimlerini, yanlışlıkla eşine gönderdim. Kendisini tehdit etmedim şantaj da yapmadım. Resimleri, eşine göndermem de tamamen kaza” diye konuştu.

Yapılan yargılama sonrası Sinan Kükrem’e ‘özel hayatın gizliliğini’ ihlalden 10 ay hapis cezası verildi. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitti. İstinaf Mahkemesi, verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Bozma kararı sonrası dosyaya yeninden bakan mahkeme, ‘özel hayatın gizliliği’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘şantaj’ suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi.