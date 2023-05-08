Osmanlı Ocakları İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: 'Kendi adamları yapmış olabilir'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine yönelik taşlı saldırıya dair açıklama yaptı.

"İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI YAPMIŞ OLABİLİR"

Kullandığı ifadelerle pes dedirten Canpolat, "Erzurum’da taşlı saldırıda bulunanların bizzat Ekrem İmamoğlu’nun adamlarının olabileceğini düşünüyorum. Seçimi kaybedeceklerini anlayan Millet İttifakı’nın neferleri suyu bulandırmaya çalışıyor.” dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN NEFELERİ SUYU BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Canpolat, şöyle konuştu: "Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da kendi kendini birilerine taşlattırdığını düşünüyorum. Sandıkta kaybedeceklerini gördüler ve artık bu aşamadan sonra kirli provokasyonlardan medet umuyorlar. Erzurum’da taşlı saldırıda bulunanların bizzat Ekrem İmamoğlu’nun adamlarının olabileceğini düşünüyorum. Seçimi kaybedeceklerini anlayan Millet İttifakı’nın neferleri suyu bulandırmaya çalışıyor.”