'Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine yanıt verdi.

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'Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" açıklamasında bulunmuş, Bozdağ'ın sözleri tepki çekmişti. 

Bekir Bozdağ'ın 'bölücülüğü': Ya şampanya patlatanlar, ya alnını secdeye koyanlar...Bekir Bozdağ'ın 'bölücülüğü': Ya şampanya patlatanlar, ya alnını secdeye koyanlar...Seçim

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT 

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bozdağ'ın açıklamalarına yanıt verdi. 

"Sevgili gençler, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim" diyen Kılıçdaroğlu, "Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR İÇİN HER ŞEY REKLAM"

Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta" diye yazdı.

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seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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