İmamoğlu İnegöl'de: 'Milletin iktidarının Millet İttifakı olduğunu görmek için İstanbul'a bakın'

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaptığı açıklamalarda "Milletin iktidarının Millet İttifakı olduğunu görmek için İstanbul'a bakın" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu İnegöl'de: 'Milletin iktidarının Millet İttifakı olduğunu görmek için İstanbul'a bakın'

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Bursa'nın İnegöl ilçesinde konuştu.

"İktidarın yanlış zihniyeti bizi sürekli ayrı sorularla uğraştırmak zorunda bırakıyor" diyen İmamoğlu, "Bir kişinin bir partinin iktidarı olmayacağız, milletin iktidarı olacağız" ifadelerini kullandı. 

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"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLMEYECEK SORUNU YOK"

İmamoğlu konuşmasının devamında ise "Milletin iktidarının Millet İttifakı olduğunu görmek için İstanbul'a bakın. 15 Mayıs'ta iktidar millet olacak. İhmal edilenler, yok sayılanlar, mülakatta elenenler iktidar olacak. Ülkece ayağa kalkacağız. İnegöl fiilen büyük bir şehirdir. Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın büyükşehirlerinde bulunan imkanlara İnegöl de sahip olmalıdır. İnegöllü çocukların, kadınların hayatını kolaylaştırmak için her şeyi yapacağız. Türkiye'nin çözülmeyecek hiç bir sorunu yok" açıklamasında bulundu.

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