DSP kaynayan kazan: İl başkanlığından Millet İttifakı'na destek pankartı

Demokratik Sol Parti(DSP) Lideri Önder Aksakal’ın Cumhur İttifakı’na katılma kararına parti içindeki tepki devam ediyor. DSP Uşak İl Başkanı Yüksel Duydu, Millet İttifakı’nı destekleme kararını parti binasına pankart olarak astı.

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıklamış; Aksakal ayrıca AKP listelerinden AKP Milletvekili adayı olmuştu.  Aksakal’ın Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı parti içinde kriz yaratmış; Aksakal’ın kararının ardından aynı gün içerisinde 3 genel başkan yardımcısı istifa etmişti.

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UŞAK İL BAŞKANLIĞI'NDAN MİLLET İTTİFAKI KARARI

Cumhur İttifakı’na kararına bir itiraz da Uşak’tan geldi. DSP Uşak İl Başkanlığı Millet İttifakı’nı destekleme kararı aldı. Partinin Uşak İl Başkanı Yüksel Duygu, Millet İttifakı’nı destekleme kararlarını isminin de yazılı olduğu bir pankartta duyurdu.

Teşkilat binasın asılan pankartta şunlar dile getirildi:

“Cumhuriyet için, parlamenter sistem için, Türkiye’nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, umutlarımız için 1985 ruhu taşıyan gerçek demokratik solcular Millet İttifakı’yla yan yana, omuz omuza.

Parlamenter sistem için Millet İttifakı’na evet diyoruz. Ne ezen, ne ezilen hakça bir düzen. 1985 Ruhu Uşak.”

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DSP seçim 2023
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