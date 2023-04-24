DSP Genel Başkanı AKP adayı olmasının hakkını veriyor: Kılıçdaroğlu için tepki çekecek benzetme

Seçimlere AKP listelerinden katılma kararı alan DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı benzetme tepki çekti.

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DSP Genel Başkanı AKP adayı olmasının hakkını veriyor: Kılıçdaroğlu için tepki çekecek benzetme

Demokratik Sol Parti, 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı ve AKP'yi destekleme kararı almış; DSP'li isimler AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilmişti. 

DSP'nin kararına tepkiler sürerken; AKP listelerinden aday gösterilen isimlerden biri de DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu. 

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TEPKİ ÇEKECEK BENZETME 

Aksakal bugün ise katıldığı TVNET yayınında tepki çekecek açıklamalarda bulundu. 

Aksakal Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Seyit Rıza benzetmesi yaparak; "Dersim'in acı tarihinden bahsedip, Kemal Bey'in yakınları öldürüldü diyor. Kılıçdaroğlu, Seyit Rıza'nın güncel versiyonudur. Cumhuriyet'i CHP'ye yıktırmak için görev verilmiş bir kişidir" açıklamasında bulundu. 

Aksakal ayrıca "Dersimli Kemal olarak tanımlamıştır kendisini. O bölgenin adını Atatürk değiştirmiştir. Atatürk ile kafa kafaya karşıdırlar. 1930'ların CHP'si değiliz söylemleri bundan" ifadelerini kullandı.

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