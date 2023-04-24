DSP Genel Başkanı AKP adayı olmasının hakkını veriyor: Kılıçdaroğlu için tepki çekecek benzetme

Demokratik Sol Parti, 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı ve AKP'yi destekleme kararı almış; DSP'li isimler AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilmişti.

DSP'nin kararına tepkiler sürerken; AKP listelerinden aday gösterilen isimlerden biri de DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu.

TEPKİ ÇEKECEK BENZETME

Aksakal bugün ise katıldığı TVNET yayınında tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

Aksakal Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Seyit Rıza benzetmesi yaparak; "Dersim'in acı tarihinden bahsedip, Kemal Bey'in yakınları öldürüldü diyor. Kılıçdaroğlu, Seyit Rıza'nın güncel versiyonudur. Cumhuriyet'i CHP'ye yıktırmak için görev verilmiş bir kişidir" açıklamasında bulundu.

Aksakal ayrıca "Dersimli Kemal olarak tanımlamıştır kendisini. O bölgenin adını Atatürk değiştirmiştir. Atatürk ile kafa kafaya karşıdırlar. 1930'ların CHP'si değiliz söylemleri bundan" ifadelerini kullandı.