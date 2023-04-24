"Diyarbakır’da Yeşil Sol Parti seçim bürosuna silahlı saldırı" iddiası

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülistan Atasoy, Yeşil Sol Parti’nin Yenişehir İlçesi Şehitlik semtinde bulunan Kadın Seçim bürosuna silahlı saldırı yapıldığını söyledi.

Amida Haber’in haberine göre, saldırı anında seçim bürosunda kimsenin olmadığını dile getiren Atasoy, “Saldırı içerde kimse yokken yapıldı. Direk seçim büromuz hedef alındı. Şuan avukat arkadaşlarımız olay yerinde polisle birlikte inceleme yapıyorlar. Bu saldırı ile kaos ve korku yaratmak istiyorlar. Eski senaryoları tekrarlatmak istiyorlar. Bireysel bir olay değil. Organize bir olay” ifadelerini kullandı.

Ancak daha sonra partinin il başkanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı olmadığı söylendi. Açıklamada "Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde bulunan kadın seçim büromuza saldırı yapıldığına dair gelen bilgiler üzerene, yöneticilerimiz ve milletvekili adaylarımız yaşananlara ilişkin seçim bürosu önünde basın açıklaması gerçekleştiriyor" denildi.