Sinan Oğan: Yarın TRT Genel Müdürlüğü önünde bizlere yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde TRT'yi protesto edeceğini duyurdu.
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı aday Sinan Oğan, TRT'ye yönelik bir protesto gerçekleştireceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bildirdi.
Oğan yaptığı paylaşım şöyle:
"Yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim. Tüm medya mensuplarını, basın açıklaması yapacağım TRT Genel Müdürlüğü önüne davet ediyorum."