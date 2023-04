Pervin Buldan: Yaptığımız açıklamaların hedefi ittifak içindeki partiler değil AKP-MHP iktidarıdır

Yeşiller ve Sol Gelecek Parti'nin (Yeşil Sol Parti), dün İstanbul Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda düzenlediği Bahar Şenliği'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın sözleri tartışmaya neden oldu.

Buldan, “Bazı kafa karışıklıkları yaratanlar var. İttifak olarak seçimlere giriyoruz. emek ve özgürlük ittifakının başımız üzerinde yeri var. Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar, bu böyle bilinsin. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar, ittifaka yazılmaz, her partinin kendi hanesine yazılır. ‘Başka partilerle hiçbir farkımız yok’ diyenlere sakın aldanmayın. Tek adresimiz var, Yeşil Sol’dur, başka adresimiz yoktur" demişti.

Buldan'ın bu açıklamalarında isim vermeden ifade ettiği siyasi partinin Türkiye İşçi Partisi (TİP) olduğu tahmin edilmişti. Bugün Hakkari'de Yeşil Sol Parti'nin mitinginde konuşan Buldan konuya ilişkin "Söylediğimiz sözlerin, yaptığımız açıklamaların hedefi ittifak içindeki partiler değil; bizim tek bir hedefimiz vardır o da AKP-MHP iktidarıdır" dedi.

'SÖZLERİMİN HEDEFİ İTTİFAK İÇİNDEKİ PARTİLER DEĞİL'

Buldan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Sevgili halkımız önemli ittifaklar gerçekleştirdik. Hem Kürdi ittifaklarımızla hem de Türkiye’nin batısındaki Emek ve Özgürlük İttifakımızla kararlı bir şekilde AKP ittifakını göndermeye karar verdik. Emek ve Özgürlük İttifakının bu mücadelede büyük bir emeği olacak. Söylediğimiz sözlerin, yaptığımız açıklamaların hedefi ittifak içindeki partiler değil; bizim tek bir hedefimiz vardır o da AKP-MHP iktidarıdır. Biz önemli bir mücadele ortaklığı gerçekleştirdik. Bu ortaklık faşizmin kaybetmesi üzerine kuruldu. Faşizmin kaybetmesi, Türkiye’ye demokrasinin gelmesi demektir. Cezaevindeki arkadaşlarımızın; Edirne’deki Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’nın, Kandıra’daki Gültan ve Figen’in, Sincan’daki Sebahat ve Ayla’nın, bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır."

'ONLARDA BU TÜR OYUNLAR VARSA BİZLERDE DE HALKIMIZLA BİRLİKTE YENİ HAMLELER VAR'

"Emek ve Özgürlük İttifakı birlikte bu mücadeleyi yürütecek ve sonucu birlikte alacaktır. Türkiye’nin batısında da güzel bir hava, Yeşil Sol’un bütün renklerinin dalgalandığı iyi bir seçim atmosferi var. Onlar HDP’ye kapatma davası açtılar ama biz yollar ve çözümler yarattık. Yeşil Sol Parti’nin listelerinden seçime girme kararı aldık. Onlarda bu tür oyunlar varsa, bizlerde de halkımız ile birlikte yeni hamleler var. Bu hamlelerimizle parlamentoya 100’ün üzerinde arkadaşımızı göndermeyi hedefliyoruz."

'KAZANACAĞIMIZA OLAN İNANCIM TAMDIR'

"Bir kez daha altını çize çize ifade etmek istiyorum. Hakkari’de demokrasi 3, faşizm sıfır. Kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Sizlerin bu iradesi ve cesareti ile 100’ün üzerinde milletvekilini parlamentoya göndermeyi garanti ediyoruz. Hepinizin yolu açık olsun. An serkeftin an serkeftin hevalno. An azadî an azadî hevalno. Birlikte kazanacağız.