Erkan Baş, Edirne Cezaevi'ni ziyaret etti; Demirtaş'tan 'birlik' mesajı: Ötesi yoldaşlığa zarar verir

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda bulunan TİP'in seçime ayrı girme kararıyla başlayan tartışmaların ardından Selahattin Demirtaş, Erkan Baş aracılığıyla mesaj gönderdi.

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Erkan Baş, Edirne Cezaevi'ni ziyaret etti; Demirtaş'tan 'birlik' mesajı: Ötesi yoldaşlığa zarar verir

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. 

Baş, Demirtaş'ın mesajını Twitter hesabından "Seçim çalışmalarımız arasında sevgili dostumuz Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettim. Herkese, hepimize sevgileri, selamları ve başarı dilekleriyle birlikte ekteki mesajı iletti. Çok yakında özgür günlerde buluşacağız" notuyla iletti. 

Demritaş ise mesajında, "Sevgili Erkan Baş'ın ziyareti vesilesiyle Türkiye İşçi Partili tüm yoldaşlarıma, kıymetli aday arkadaşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Dışarıda olsaydım 29 Nisan'da Aydın'da Yeşil Sol Parti mitingine Erkan ile beraber giderdik. Bu durumda Erkan yoldaşım katılacak, selamımı götürecek. Ben de TİP'in mitingine katılır omuz omuz yoldaşça mücadeleyi büyütürdük" dedi. 

Demirtaş şöyle devam etti:

"Olması gereken budur, ötesi yoldaşlığa zarar verir. Tüm arkadaşlarımızdan beklentimiz bu hukuka uygun davranarak beraberce mücadeleyi büyütmeleridir. Herkese selam ve özlemle.. Başarı dileklerimle...."

NE OLMUŞTU?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen Bahar Şenliği'nde konuşmuş ve seçime ayrı listeyle giren TİP'i hedef almıştı. 

Buldan şunları kaydetmişti:

"İttifaklar adına seçimlere giriyoruz. Bizim de bir ittifakımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı. Başımız gözümüz üstünde yeri var. Ancak Yeşil ve Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar bu böyle bilinsin, böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar İttifak'a yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır. Başka partiler size bir farkımız yok. Bize de verirsiniz kazanırız diyenlere sakın aldanmayın. Güvenmeyin. Tek adresiniz var. Yeşil Sol’dur. Başka adresimiz yok.”

Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yararPervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yararSiyaset
Etiketler
seçim 2023 Türkiye İşçi Partisi - TİP Yeşil Sol Parti HDP Selahattin Demirtaş
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