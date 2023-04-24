Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kaybetmenin paniğiyle “Selo, Selo” diye kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisi hakkında, "Terörist Selo" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Kaybetmenin paniği ve korkusuyla, meydan meydan gezip, 'Selo, Selo' diye kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor" yanıtını verdi.

Demirtaş, "Yapacağımız ilk iş, demokrasiyi büyüterek barışa katkı sağlamak, Kürt sorununu Meclis çatısı altında çözüme kavuşturmak için çalışmak olacaktır" dedi.

Başak Demirtaş, eşinin mesajını Hakkâri’de düzenlenen Yeşil Sol Parti mitinginde okudu.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Merheba gelê Colemêrgê eziz, gelê Colemêrgê bi rumet, gelê Colemêrgê agît. Merhaba değerli kardeşlerim, Colemêrg’in fedakâr, yurtsever halkı. Hepinizi büyük bir özlemle, hasretle yürekten selamlıyor, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Saygıdeğer halkımız, sizler politik, bilinçli, örgütlü bir halksınız. Şu anda yaşanan tarihi sürecin önemini çok iyi bildiğinizi biliyorum.

"Önümüzdeki seçimler partiler arasında yaşanan klasik, demokratik bir yarış değil, keşke öyle olsaydı"

Önümüzdeki seçimler partiler arasında yaşanan klasik, demokratik bir yarış değil, keşke öyle olsaydı. Gerçek şu ki, bizleri son 8 yıldır yok etmek, tasfiye etmek için her türlü zulüm politikasını acımasızca uygulayan 'Erdoğan tek adam rejiminin' diktatörlüğe dönüşüp dönüşmeyeceğinin seçimi olacak. Acıların en büyüğünü halk olarak sizler yaşadınız, yaşıyorsunuz. Çekmediğiniz eziyet, görmediğiniz zulüm kalmadı. Fakat içeride, dışarıda yediden yetmişe hep beraber direndik. Teslim olmadık, yenilmedik. Tam tersine, bu zorbaları yenilme noktasına getirdik. Bu, en çok da siz değerli halkımızın duruşu sayesinde oldu.

ERDOĞAN'A SELO YANITI

Şimdi kaybetmenin paniği ve korkusuyla, meydan meydan gezip, 'Selo, Selo' diye kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor. Biriler, aslanları kafese kilitleyince çakalların ormanın kralı olacağını sanıyordu. Yanıldılar, yenildiler. Şimdi ormanın kralı, 14 Mayıs’ta sandığa gidecek olan sizlersiniz artık. Bizi öz vatanımızda köleliğe mahkum etmek isteyenlere Colemêrg halkından tüm siyasi tarihimizin rekor oyunu bekliyorum, rica ediyorum. Önce bu zulüm düzenini durduracağız, sonra da hep beraber yaralarımızı saracağız.

"YAPACAĞIMIZ İLK İŞ KÜRT SORUNUNU MECLİS ÇATISI ALTINDA ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMAK OLACAKTIR"

Yapacağımız ilk iş, demokrasiyi büyüterek barışa katkı sağlamak, Kürt sorununu Meclis çatısı altında çözüme kavuşturmak için çalışmak olacaktır. Bunun için de Yeşil Sol Partinin en güçlü şekilde Meclis’te olması hayati derecede önemlidir. Elbette Kürt sorununun bütün muhataplarıyla diyalog ve iş birliği içinde başaracağız bunu. Kendi dilimizin, kültürümüzün özgürce yaşayacağı, güvence altına alındığı bir sürecin demokratik mücadelesini yürüteceğiz. Acil ve yakıcı ekonomik sorunlarımızın çözümüne çalışacağız. Geçmişte size sözümüz vardı değerli Hakkâri halkı ama ağır saldırılar nedeniyle sözümüzü yerine getiremedik.

Fakat ben Selahattin Demirtaş olarak her zaman kendimi size karşı borçlu hissediyorum. Bu borcu ödeyebilmek için canla başla çalışacağız. Hakkârili gençlerin işsizliği, yoksulluğu canımızı çok acıtıyor. Bunu asla kabullenemiyorum. Hakkâri’ye ekonomik yatırımları mutlaka getireceğiz. Tek bir işsiz gencimizi ortada bırakmayacağız.

Söz verdiğimiz gibi Berçelan’ı, Cilo’yu, Zap’ı turizm merkezi haline getireceğiz. Hayvancılığı, tarımı yeniden ayağa kaldıracağız. Esnaflarımızın, çiftçilerimizin borçlarını, kredilerini yapılandırmak için yeni iktidarla çözüm bulacağız.

Sınır kapılarımızı modern bir şekilde yeniden işler hale getireceğiz. Colemêrg, Gever, Şemzinan ve Çelê başta olmak üzere her ilçenin, beldelerimizin bütün alt yapı sorunlarını çözeceğiz. Yani yeni dönemde demokrasiyle birlikte ekonomiyi de mutlaka inşa edeceğiz ve Hakkari’nin kara talihini değiştireceğiz.

"Ayrılık gayrılık yapanlar, kendi başına vekillik peşinde koşanlar bizi üzüyor"

Sizler her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. Biz de sizi mahcup etmemek için Yeşil Sol Parti olarak çok çalışacağız ve mutlaka hepsini başaracağız. Sizden ricam, 7 Haziran seçimlerini de aşan büyük bir ulusal birlik ruhuyla tek yürek olmanızdır. Pinyanişi, Ertoşi, Dıri, Gevdi, Dostki ayırımı yoktur bizim nazarımızda. Hepsi birdir, hepsi beraberdir, hepsi bizim kıymetlimizdir. Ayrılık gayrılık yapanlar, kendi başına vekillik peşinde koşanlar bizi üzüyor.

"DÖNEM KOLTUK MAKAM MEVKİ PEŞİNDE KOŞMANIN DÖNEMİ DEĞİL"

Dönem koltuk, makam, mevki peşinde koşma dönemi değil. Hakkâri’deki tüm ailelerimizi, gençleri, kadınları, Yeşil Sol Parti adayları etrafında kenetlenmeye çağırıyorum. Başka partilere ya da bağımsız adaylara tek bir oyunuz bile gitmemelidir. Bağımsız adaylıkla yola çıkanlara buradan bir çağrı yapıyorum; bizim için kıymetlisiniz, değerlisiniz. Lütfen böyle yapmayın. Gelin bu tarihi dönemde halkın genel iradesinin parçası olur ve Yeşil Sol Parti adayları için destek olun. Size yakışan budur.

Değerli kardeşlerim, artık yeni bir dönem yeni bir hayat başlıyor. Anahtar sizin elinizde, kapalı tüm kapıları açmak sizin elinizde. Biz size inanıyor, size güveniyoruz. 14 Mayıs akşamı hücremizden sizi izleyip müjdenizi almak için sabırsızlanıyoruz. Selçuk Mızraklı arkadaşımla beraber hepinize en içten selam, sevgilerimizi gönderiyoruz.

İradeniz önünde saygıyla eğiliyoruz.

Min gelek bêriya te kiriye Colemêrg.

Her bebî, her bijî gelê Colemêrg.

Hezar car slav ji te ra Colemêrg.

An serkeftin an serkeftin."