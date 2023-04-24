Uşak'ta Kılıçdaroğlu kalabalığı: Cumhuriyet tarihinin mitingi

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı miting alanından dönüşte taşıyan otobüste, Uşaklıların yoldaki coşkusu CHP'lileri sevindirirken "İlk defa bu kadar kalabalık gördük. Cumhuriyet tarihinin mitingi..." yorumu yapıldı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan ve Kars mitinglerinin ardından Uşaklılarla buluştu.

Coşkulu mitingin ardından parti yöneticileriyle birlikte seçim otobüsüne binen Kılıçdaroğlu, kendisini uğurlamak için sokaklarda bekleyen vatandaşları selamladı. 

Yoğun kalabalıktan etkilenin parti yöneticileri ve milletvekilleri arasındaki diyalog da dikkat çekti. Otobüste yapılan "Tarihi bir miting oldu. Çok güzel. İlk defa bu kadar kalabalık gördük" değerlendirmesine CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım "Cumhuriyet tarihinin mitingi" karşılığını verdi.

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