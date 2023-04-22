Ömer Çelik'ten AKP seçim bürosuna saldırı girişimine 'provokasyon' tepkisi

AKP sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada, AKP'nin Bahçelievler'deki seçim bürosuna saldırı girişimini kınadı. Çelik, "Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız" diye yazdı.

Ömer Çelik'ten AKP seçim bürosuna saldırı girişimine 'provokasyon' tepkisi

AKP'nin Bahçelievler seçim bürosuna dün gece saatlerinde silahlı saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi. 

AKP sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.

Çelik, "İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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