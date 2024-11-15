Ömer Çelik Yanıtladı... Cumhur İttifakı'nda Çatlak Var mı?

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 14.40 başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı saat 16.30 sıralarında bitti. Basına kapalı yapılan toplantının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'TEŞKİLATLARIMIZ GÖZ BEBEĞİMİZ'

Çelik'in parti gündemiyle ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kardeşlik içinde güzel devir teslim oluyor. İlçe kongrelerimizin dinamizminden, göreve gelen ve devreden arkadaşlarımızın bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulamalarından memnuniyet duyuyoruz. Teşkilatlarımız bizim göz bebeğimiz. Cumhurbaşkanımızın iç cephe çağrıları ile ilçelerden başlayarak bu mesajın verilmesi hedeflenmekte.

Ramazan sonundaki günlerde il kongrelerimizle ilgili takvimin ne olacağı arz edilecek. Kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri de başladı. Bütün arkadaşlarımız bu kongrelere yoğun şekilde katılacak. İç cepheyi güçlendirme siyasetini devam ettireceğiz."

'GÜNDEMİMİZDE ÇATLAK YOK'

Çelik, Cumhur İttifakı'nda ciddi fikir ayrılıkları olduğu iddialarına, "Muhalefet tarafından yoğun şekilde Cumhur ittifakı içinde çatlak olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Cumhur İttifakı sadece genel düzeyde değildir. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yola devam edeceği kesin" yanıtını verdi.

'BELEDİYELER DENETLENİNCE RAHATSIZ OLUYOR'

Sözcü Çelik, muhalif belediyelere konser harcamaları üzerinden düzenlenen soruşturmalarla ilgili ise "Denetleme mekanizmaları çalıştırılınca rahatsız oluyorlar. Denetim herkes için geçerlidir, sicil amirimiz vatandaştır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem