AYM'den Dikkat Çeken 'Hak İhlali' Kararı: Davalarda Kararı, Tanığı Dinleyen Mahkeme Heyeti Verir

Anayasa Mahkemesi (AYM), davalarda mahkeme heyetlerinin değiştirilmesine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. AYM, tanıkları dinleyen hakimlerin değişerek, kararı başka bir heyetin vermesinin hak ihlali olduğuna karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bursa'da 'tefecilik, tehdit, hakaret ve bedelsiz senedi kullanma' suçlamasıyla iddianame düzenlenen bir kişiye tefecilik suçundan 2 yıl 11 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası; nitelikli yağma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aynı kişi hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan verilen mahkumiyet hükmünün ise açıklanması geri bırakıldı. Kişiye diğer suçlardan ise beraat verildi.

MAHKEME KARARI İSTİNAFA TAŞINDI

Bunun üzerine sanık, istinafa başvurdu. Başvuru dilekçesinde diğerlerinin yanı sıra duruşmaları yöneten, tanıklara soru soran, onları dinleyen mahkeme heyeti ile mahkumiyet kararını veren heyetin farklı olduğunu, bu durumun 'yüz yüzelik' ve 'doğrudan doğruyalık' ilkelerini ihlal ettiği iddia edildi. Aynı dilekçede 'mahkemenin tanık beyanlarını çarpıttığı, tanık beyanlarında geçen olguların ilgili kurumlardan sorulmadığı ve araştırılmadığı, bu hususlardaki taleplerin de duruşma tutanağına geçirilmediği' ileri sürüldü. İstinaf, başvuruyu esastan reddetti. Sanık ise bunun üzerine AYM yolunu tuttu.

AYM 'HAK İHLALİ' KARARI VERDİ

AYM ise 'hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine' ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle karar verdi.

CHP'Lİ EMİR'DEN KARAR SONRASI 'İMAMOĞLU' YORUMU

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi, davalarda tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilerek, kararın başka bir mahkeme heyeti tarafından verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Adil yargılanma hakkı kapsamındaki "hakkaniyete uygun yargılama" hakkının ihlal edildiğine dair verilen bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava başta olmak üzere sadece dosya okunarak verilen tüm kararlar için uygulanarak, adil yargılanma derhal sağlanmalıdır!"

Kaynak: Gerçek Gündem