Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB ve ABB'ye 'Konser' Soruşturması Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseriyle başlayan 'harcama' tartışmaları sonrası önce Ankara; ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında soruşturma başlatılmıştı.

'HADDİ AŞMAMAK GEREKİR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı son açıklamada İBB ve ABB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bir inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri incelemelerini yapıyorlar. Denetimden çekinmeye gerek yok. Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir.

'YARGI KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR'

Yargı bağımsız ve tarafsızdır, kimseden talimat almaz. İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. 27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu 27 Mayıs yargısını özlemektir. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir."