Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB ve ABB'ye 'Konser' Soruşturması Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, İBB ve ABB'ye yönelik baştılan 'konser' soruşturmasına ilişkin "Denetimden çekinmeye gerek yok. Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir" dedi.

Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB ve ABB'ye 'Konser' Soruşturması Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseriyle başlayan 'harcama' tartışmaları sonrası önce Ankara; ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında soruşturma başlatılmıştı.

'HADDİ AŞMAMAK GEREKİR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı son açıklamada İBB ve ABB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bir inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri incelemelerini yapıyorlar. Denetimden çekinmeye gerek yok. Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir.

'YARGI KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR'

Yargı bağımsız ve tarafsızdır, kimseden talimat almaz. İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. 27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu 27 Mayıs yargısını özlemektir. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir."

Mansur Yavaş Açıkladı! AKP ve CHP Döneminde Ne Kadar Harcama Yapıldı? İşte O Rapor...Mansur Yavaş Açıkladı! AKP ve CHP Döneminde Ne Kadar Harcama Yapıldı? İşte O Rapor...Güncel

İBB'den Soruşturma Sonrası Hamle! AKP ve CHP Döneminde Etkinliklere Ne Kadar Harcandı? İşte Merakla Beklenen Tablo...İBB'den Soruşturma Sonrası Hamle! AKP ve CHP Döneminde Etkinliklere Ne Kadar Harcandı? İşte Merakla Beklenen Tablo...Güncel

Etiketler
Yılmaz Tunç İBB Ankara Büyükşehir Belediyesi
Son Güncelleme:
İzmir'deki Elektrik Faciasında İki Sanık Tahliye Edildi İzmir'deki Elektrik Faciasında Tahliye!
7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor: Bu Belirtiler Varsa Dikkat! Sabahları Ortaya Çıkıyor 7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor: Bu Belirtiler Varsa Dikkat! Sabahları Ortaya Çıkıyor
Kayyım Atanan Esenyurt Belediyesi'nde Sıcak Gelişme Kayyım Atanan Esenyurt'ta Sıcak Gelişme
Uçuk İçin Birkaç Damlası Yetiyor: Hızlı Etkisine İnanamayacaksınız Uçuk İçin Birkaç Damlası Yetiyor: Hızlı Etkisine İnanamayacaksınız