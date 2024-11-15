DEM Parti-Saadet Partisi Görüşmesi Ertelendi

DEM Parti atanan kayyımları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de yaptığı çağrıyla başlayan süreci görüşmek için muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarına bir dizi ziyaret yapma kararı aldı.

Bu kapsamda İlk ziyaretler dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na ve SOL Parti heyetine gerçekleştirildi.

SAADET PARTİSİ ZİYARETİ ERTELENDİ

Öte yandan, DEM Parti’nin bugün saat 16.00'da planlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılması planlanan görüşmenin ertelendiği duyuruldu. Görüşmenin önümüzdeki haftaya ertelendiği öğrenildi.

DEM Parti heyeti yarın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA