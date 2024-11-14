DEM Parti'den İçişleri Bakanlığı Önünde 'Kayyım' Protestosu

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin de aralarında olduğu milletvekilleri, belediyelere atanan kayyımlara dair İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yaptı. İktidarın 2016’dan bu yana halk iradesine 'darbe' yaptığını söyleyen Koçyiğit, İçişleri Bakanlığı'na tepki gösterdi. Koçyiğit, iktidarın 2016'daki askeri kalkışma sonrası ilan ettiği OHAL’den halen beslendiğine işaret ederek, "Her gün demokrasiye, sandığa, halk iradesine darbe üstüne darbe yapıyor. Sandığa saygı duymayan, halka saygı duymayan, seçme ve seçilme hakkını her gün yok sayan bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız” dedi.

'KOLTUĞUNU KAYBEDECEĞİNİ ANLAYINCA...'

31 Mart yerel seçimlerinde halkın büyük bölümünün AKP-MHP iktidarına “kırmızı kart” gösterdiğini dile getiren Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük kentler dahil olmak üzere ülkenin nüfusunun yüzde 70’inden fazlası, AKP iktidarını yerel yönetimlerde iktidardan düşürdü. Şunu söyledi iktidara; 'Aklınızı başınıza alın, demokrasiye dönün, hukuka dönün, halkın iradesine saygı duyun.' Tıpkı 2015’te yaptığı gibi. AKP 'mesajı aldık' dedi. Biz de şöyle düşündük; herhalde demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü kabul edecekler. Anayasaya bağlı olduklarını hatırlayacaklar, sandığa saygı duyacaklar, seçmen iradesine saygı duyacaklar, sandıkla gelenin sandıkla gideceği bir döneme adım atacaklar.

Ama çok kısa bir süre sonra sürekli olarak meşruiyetini yitiren, anketlerde eriyen, teşkilatları çözülen ve bir sonraki iktidarın kaybedeceğini, koltuğu kaybedeceğini anlayan AKP, yine bildik yöntemlere halkın iradesine darbe yaptı. 3 Haziran’da Hakkari’de başlayan kayyım süreci, 31 Ekim’de Esenyurt’ta uzandı ve 4 Kasım 2016'da HDP’ye darbe yapılan tarihin yıl dönümünde yine yeni bir darbeyle bizleri uyandırdı. Türkiye halklarına yeni bir darbe yaptı."