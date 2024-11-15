AKP'li Başkan Yaptırdığı Torpili Skandal Sözlerle Savundu! 'O Kadar da Olacak Canım...'

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğunda ilçe başkanına inisiyatif bıraktığını canlı yayında itiraf etti. Yıldırım, bu durumun adaletsiz olduğu eleştirisine karşı da "E o kadar da olacak canım..." dedi.

AKP'li Başkan Yaptırdığı Torpili Skandal Sözlerle Savundu! 'O Kadar da Olacak Canım...'

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, bir canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından tepki çekti. Partisi sık sık liyakat konusunda tartışmalara neden olurken Yıldırım, bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğunda ilçe başkanına inisiyatif bıraktığını itiraf etti.

Gazetecinin, "Başkanım, ilçe başkanı referans oluyor, adaletsiz değil mi?" sorusuna ise, "Ee o kadar da olacak canım" şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama, sosyal medyada büyük tepki topladı.

AKP'li Başkan Yaptırdığı Torpili Skandal Sözlerle Savundu! 'O Kadar da Olacak Canım...' - Resim : 1

'LİYAKATI ÖLDÜRÜYORLAR'

Bazı kullanıcılar, bu tür uygulamaların adaletsizliğe sebep olduğunu ve kamu kurumlarında liyakatı giderek yok ettiğini vurguladı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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