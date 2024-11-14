Mansur Yavaş Açıkladı! AKP ve CHP Döneminde Ne Kadar Harcama Yapıldı? İşte O Rapor...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseriyle başlayan 'harcama' tartışmaları sonrası önce Ankara; ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında soruşturma başlatıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin düzenlediği konserler ve harcamaların bakanlık müfettişleri tarafından incelenmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

'GERÇEKLER ASLA YALAN SÖYLEMEZ'

AKP ve CHP döneminin etkinlik karşılaştırılmasını içeren paylaşımda, 2014-2019 AKP döneminde 80 etkinlik için toplam 32 milyon 933 bin dolar ödendiği ortaya çıkarken; CHP'li başkan Mansur Yavaş döneminde ise 426 etkinlik için 30 milyon 130 bin dolar harcandığı aktarıldı.

Yavaş 'harcama raporu' başlıklı tabloyu, "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez" sözleri ile paylaştı. İşte o tablo:

Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez. pic.twitter.com/tgjgIz9L62 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 14, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem