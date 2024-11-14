Mansur Yavaş Açıkladı! AKP ve CHP Döneminde Ne Kadar Harcama Yapıldı? İşte O Rapor...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışmalara neden olan konser harcamalarına gider tablolarıyla tek tek yanıt vermesinin ardında soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Mansur Yavaş, 2014-2019 AKP dönemi ve 2019-2024 CHP dönemi 'tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporu' verilerini karşılaştırma tablo şeklinde yayımladı.

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Mansur Yavaş Açıkladı! AKP ve CHP Döneminde Ne Kadar Harcama Yapıldı? İşte O Rapor...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseriyle başlayan 'harcama' tartışmaları sonrası önce Ankara; ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında soruşturma başlatıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin düzenlediği konserler ve harcamaların bakanlık müfettişleri tarafından incelenmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

'GERÇEKLER ASLA YALAN SÖYLEMEZ'

AKP ve CHP döneminin etkinlik karşılaştırılmasını içeren paylaşımda, 2014-2019 AKP döneminde 80 etkinlik için toplam 32 milyon 933 bin dolar ödendiği ortaya çıkarken; CHP'li başkan Mansur Yavaş döneminde ise 426 etkinlik için 30 milyon 130 bin dolar harcandığı aktarıldı.

Yavaş 'harcama raporu' başlıklı tabloyu, "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez" sözleri ile paylaştı. İşte o tablo:

Mansur Yavaş Açıkladı! AKP ve CHP Döneminde Ne Kadar Harcama Yapıldı? İşte O Rapor... - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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