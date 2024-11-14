TBMM'de 'İsrail ile Ticaret' Gerilimi: 'Bir Gecede İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçtiniz Ama...'

TBMM Genel Kurulu'nda 'Noterlik Kanunu' görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında tansiyon yükseldi.

DEM Parti ve CHP’li milletvekilleri, Azerbaycan petrolünün Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail’e aktarıldığını iddia etti. AKP'li Zengin ise bu anlaşmanın kendilerinden önce imzalanan uluslararası bir anlaşma olduğunu belirtti.

'BİR GECE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇTİNİZ'

Murat Emir ise "Bir gecede İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme olmasına rağmen, vazgeçtiniz ama 65 sent için bu anlaşmadan vazgeçmediniz" dedi.

Karşılıklı konuşmalar ve gerilimin artması üzerine TBMM Başkanvekili Gülizar Karaca, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür konuşması yapması için söz verdi. Karaca, adından oylamaya geçip Genel Kurul'u kapattı.

Kaynak: Gerçek Gündem