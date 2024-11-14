Noterlik Kanunu TBMM'de Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edilerek yasalaştı.

Kanun teklifinin içinde yer alan 'devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları' ile ilgili 16'ncı madde oy çokluğu ile tekliften çıkarıldı.

Düzenleme ile yargılamalarda suç niteliğinin değişmesi halinde ek savunma hakkına ilişkin bilgilendirme sanığa bizzat yapılacak.

AVUKATLIK STAJINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

Yasada avukatlık stajına ilişkin değişiklik de yapıldı. Yeni dönemde staja engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmak, avukatlık stajının yapılmasına engel teşkil etmeyecek. Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da avukatlık stajı yapabilecek. İlgili birimlerce bu dönemde yıllık izinler de kullandırılabilecek.

BOŞANMA DAVALARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Türk Medeni Kanununda da bazı düzenlemelere gidildi. Buna göre boşanma davasının reddinin kesinleşmesinin ardından ortak hayat kurulamamışsa yeniden dava açmak için gereken süre kısaltıldı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda 3 yıldan 1 yıla indirildi..

Noterlerin tatil günlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar da Adalet Bakanlığı'nca yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenecek. Ayrıca Noterlik ücret tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında belirlenecek.

Kaynak: Gerçek Gündem