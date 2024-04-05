Nusaybin'de 1 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasının şüphelileri yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Kimliğini beyan etmeyen 3 kişinin, detaylı araştırma sonucu 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ertesi günü 1 Mart'ta Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi'nde, muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan ve Hilmi A'nın hayatını kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Y. (48), Kadri A. (43) ve Mehmet Can D. (50) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.