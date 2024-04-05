Ardahan İl Seçim Kurulu'ndan sürpriz karar

Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da AKP’nin itirazı üzerine dün yeniden seçim kararı almıştı. Bu gelişmeler üzerine Ardahan'da siyasi gerilim artmış durumdayken İl Seçim Kurulu'ndan yeni bir haber geldi.

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Ardahan İl Seçim Kurulu'ndan sürpriz karar

Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da AKP'nin itirazı üzerine dün yeniden seçim kararı almıştı. Ancak İl Seçim Kurulu, mazbatanın seçilmiş CHP'li Faruk Demir'e verilmesine karar verdi. Böylece Ardahan'da seçim yenilenmeyecek. Bu karar, seçim sonuçlarının netleşmesine katkı sağladı.

Ardahan Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Faruk Demir, 5 bin 49 oy alarak seçimi kazanmıştı. İkinci sıradaki AKP’nin Belediye Başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oyda kalmıştı.

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