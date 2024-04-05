Doğu ve Güneydoğu’daki 15 barodan seçim iptallerine ilişkin ortak açıklama

Doğu ve Güneydoğu’daki 15 ilin barosu, halk iradesinin seçim iptalleri yoluyla ortadan kaldırılmaması çağrısında bulundu.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van baro başkanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından birçok yerde seçimlerin iptal edilerek yenilenmesine karar verildiğine yönelik basında haberler yer aldığı anımsatarak, 'Halk iradesinin seçim iptalleri yoluyla ortadan kaldırılmasına son vermeleri çağrısında bulunuyoruz' ifadelerini kullandı.

'Seçim İptallerine İlişkin İtirazları İnceleyeceğiz'

Seçimlerin iptal edilmesi, seçim hukukunda uygulanması gereken son çare olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe seçim kurullarının iptal şartları incelediğinde Pınarbaşı’nda kaybeden adayın partisinden bir milletvekilinin öncülüğünde kalabalık bir grubun adliyeye gelerek hakimlere ve görevlilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırı gerçekleştirmesi sonrası 14 oy torbasının mühürsüz olduğu gerekçesiyle; Ardahan’da seçim işleyişinde ve seçim sonucunda oy sayım sırasında bir kısım usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle; Hilvan’da ise, 150 kişilik bir grubun oy torbalarının tutulduğu gençlik merkezini basarak bir oy çuvalını olay yerinde, diğeri ise başka bir yerde yaktığına ilişkin görüntüler gerekçesiyle seçimlerin iptal edilmesine gerekçe edildiği anlaşılmaktadır.

Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı temel insan haklarından olup, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Halk iradesinin hiçbir etki altında kalmadan serbestçe sandığa yansıması da seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının vazgeçilmez temel unsurudur. Açıklamada, imzası bulunan barolar olarak, seçim iptallerine ilişkin itiraz incelemelerini yapacak il seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu’na itirazlar kabul edilerek, bu suretle halk iradesinin seçim iptalleri yoluyla ortadan kaldırılmasına son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.”