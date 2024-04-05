Vatan Partisi'nden YSK'ye Abdullah Zeydan başvurusu: Mazbatasının iptali istendi

YSK'nin Abdullah Zeydan’a mazbata vermesi kararına tepki gösteren Vatan Partisi, mazbatanın iptali için başvuruda bulundu.

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Vatan Partisi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesi kararının iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Partinin Merkez Karar Kurulu Üyesi Hukuk İşleri Bürosu Başkan Yardımcısı Avukat Erdem Cömert, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeydan’ın adaylığının hukuka aykırı olduğunu, YSK’nın mazbatayı Zeydan’a vermekle Anayasayı ihlal ettiğini ileri sürdü.

Vatan Partisi Hukuk İşleri Bürosu Başkanı Avukat Nusret Senem de Zeydan hakkında terör örgütüne mensup olduğu gerekçesiyle Yargıtay'da bir dava bulunduğunu belirterek, YSK’nin kararını yeniden değerlendirerek kaldırması için dilekçe verdiklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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