DEM Parti'nin farklı kazandığı Halfeti'de seçimler iptal: AKP'nin itirazı kabul edildi

Halfeti'de 906 oy farkı yemesine rağmen AKP, seçim sonucuna itiraz etti. Şanlıurfa İl Seçim Kurulu itirazı haklı bularak seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

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DEM Parti'nin farklı kazandığı Halfeti'de seçimler iptal: AKP'nin itirazı kabul edildi

AKP seçim sonucuna itiraz etti, DEM Parti'nin 906 oy farkı ile kazandığı belediyede seçim yenileniyor.

31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde Urfa'nın Halfeti ilçesinde DEM Parti, %39.45 oyla seçimi kazanmıştı.

Yüzde 34.97 oy alan AKP'li Şeref Albayrak'a 906 oy fark atan DEM'li Mehmet Karayılan, mazbatasını alamadı.

Mazbata alamamasının sebebi ise AKP'nin yaptığı itirazı üzerine, ilçede seçimlerin yenilenecek olması.

AKP usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek 2 Mart’ta ilçe seçim kuruluna başvuru yaptı. İlçe seçim kurulu itirazı usulden reddetti.

Ardından itiraz İl Seçim Kuruluna taşındı.

İl Seçim Kurulu itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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