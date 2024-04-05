Cizre kayyımından mazbata teslimi öncesi 30 milyonluk harcama: AKP'ye yakın şirketlere olan borçlar ödenmiş

DEM Partili Eş Başkanların belediyeyi teslim aldığı Cizre kayyımı Nazlı Demir'in, yeni başkanlara mazbata verilmesinden 1 saat önce belediye kasasından 30 milyon 41 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

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Cizre kayyımından mazbata teslimi öncesi 30 milyonluk harcama: AKP'ye yakın şirketlere olan borçlar ödenmiş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Parti Eş Başkan adayları Güler Tunç Yerbasan ve Abdürrahim Durmuş, AKP'li Ömer Yıldız'a karşı yüzde %72.88 oyla seçimi kazanmıştı.

Bir önceki dönem kayyım Nazlı Demir yönetiminde olan Cizre'de, seçimin kazananı DEM Partili Yerbasan ve Durmuş mazbatasını aldı ve kayyım yönetimine son verdi.

Mezopotamya'dan Ömer Akın'ın aktardığına göre, kayyım yönetiminin belediyeyi teslim etmeden 1 saat önce, 30 milyon 41 bin 702,93 TL harcadığı ortaya çıktı.

İller Bankası’ndan gelen paranın 30 milyon 41 bin 702,93 TL’si bir saat içinde çeşitli ödemelere harcandı.

Bu ödemelerden bazılarının, AKP’ye yakınlığıyla bilinen firmalara olan borçlar için harcandığı öğrenildi.

Belediye kasasında harcamalar sonrası kasada 37 milyon 33 bin TL kullanılabilir limit kaldığı belirtildi.

Nisan ayı için planlanan giderlerin ise, 92 milyon 834 TL tutarında olduğu öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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