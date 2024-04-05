İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu

İYİ Parti'de Olağanüstü Seçimli Kurultay tarihi belli oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerine müstakil giren ve umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde % 3.77 oranında oy alarak büyük bir düşüş yaşadı.

Seçimden önce ardı ardına istifaların yaşandığı partide, seçim sonrası ekonomi politikalarından sorumlu Bilge Yılmaz ve eski milli sporcu İrem Yaman istifa etti.

Hüsrana neden olan seçim sonrası istifası beklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi düzenleyeceğiz" demişti.

Alınan kararla yapılması planlanan kurultayın 27 Nisan'da gerçekleşeceği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem