Tuzla Belediye Başkanı Bingöl: Arı gibi çalışacağız, asla durmayacağız

İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanlığı'nı en yakın rakibi AKP'li Şadi Yazıcı'ya yüzde 12'ye yakın fark atmasına karşın mazbatasının tesliminin geciktirilmesi İBB Başkanı İmamoğlu'nun tepkisine yol açan, ancak gecikmeli de olsa dün mazbatasını alıp göreve başlayan CHP'li Eren Ali Bingöl, belediye binası önünde halk buluşması gerçekleştirdi. Bingöl, “Bugün gururla söyleyebiliyorum ki adalet kazandı, sevgi kazandı, kucaklaşma kazandı. Tuzla’da bu seçimin hiçbir kaybedeni olmadı. Tüm Tuzlalı komşularımız gönüllerini sonuna kadar rahat tutsunlar. Çünkü kazanan Tuzla olmuştur.” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin demokrasi mücadelesi yeniden başlamıştır. O demokrasi mücadelesini sizlerle birlikte vereceğiz.” diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibi AKP'li Şadi Yazıcı'ya yüzde 12'ye yakın fark atmasına rağmen mazbatasının geciktirilmesi tepkilere yol açan CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, dün mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Bingöl, bugün belediye binası önünde halk buluşması gerçekleştirdi. Etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de katıldı.

“KAZANAN TUZLA OLMUŞTUR”

Toplanan yurttaşlara seslenen Bingöl, şöyle konuştu:

“Biz bu kampanyanın başında ne dedik? Bu kampanyanın sonunda adalet kazanacak, sevgi kazanacak, adalet kazanacak dedik. Bugün gururla söyleyebiliyorum ki adalet kazandı, sevgi kazandı, kucaklaşma kazandı. Tuzla’da bu seçimin hiçbir kaybedeni olmadı. Tüm Tuzlalı komşularımız gönüllerini sonuna kadar rahat tutsunlar. Çünkü kazanan Tuzla olmuştur. Bu seçimi Tuzlalı komşularımız artık genç, çalışkan, dürüst, adaletli bir belediye başkanımızla yol yürüyelim demiştir, kararı vermiştir ve yolu yürümüştür. Bu yolu yürüyen, genel seçimde hangi partiye oy vermiş olursa olsun her Tuzlalı komşumuza, bizimle birlikte olmuş olmamış, bize destek vermiş vermemiş, oy vermiş vermemiş her birine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Burada size bir söz veriyorum. Adam ayırmayacağız, adaletten şaşmayacağız, egolu davranmayacağız, makamımız büyüyecek, boynumuz eğilecek, haddimizi bileceğiz. O belediyeye başvurmuş bu partili, o şu memleketli bu ayrımlar olmayacak. Sadece Tuzlalı olması, adil ve eşit hizmete ulaşmasının en temel nedeni olacak. Ben biliyorum, siz de böyle istiyorsunuz, doğru mu?”

“ARI GİBİ ÇALIŞACAĞIZ, ASLA DURMAYACAĞIZ”

Tuzla’nın tüm sorunlarını çözeceklerini söyleyen Bingöl, şöyle devam etti:

“Kadir gecesindeyiz. Kadir gecemiz mübarek olsun. Tutulan oruçlar kabul olsun. Edilen dualar kabul olsun. Birçok duamız var biliyorum ama bir duamız ortak. Tuzla’da yaşayan tüm komşularımızın bir duası ortak. O da 2029 yılına kadar Tuzla’nın çözülmeyen tek bir kronik sorunu olmasın. Biz hep birlikte çok güzel güçlü bir emek harcadık, alın teri döktük. Haberim olan, olmayan bir sürü yol arkadaşım olduğunu biliyorum. Ama her birinize söz veriyorum; bir gün bu kampanyadaki adalet hassasiyetinden, vicdandan, sevgiden, merhametten bir gün, bir dakika uzak durmayacağıma söz veriyorum. Tek bir keyfi uygulama yapmayacağıma söz veriyorum. Temiz, ahlaklı, düzgün bir belediyeciliği bu 5 sene boyunca, Allah’ın izniyle siz Tuzlalı komşularımızla birlikte Tuzlalılara göstereceğiz. Kronik sorunların çözümü için arı gibi çalışacağız. Asla durmayacağız. Çok az uyuyacağız. Zamanın her dakikasında Tuzla ve Tuzlalılara hizmet ediyor olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir tarih yazdı Tuzlalılar. Tuzla’da komşularımız hangi partiden olursa olsun, dedi ki, ‘al bu mühür senin, adaletli ol, vicdanlı ol, arı gibi çalış, adam ayırma’ Bu düsturdan asla ayrılmayacağım. Hepinizle gurur duyuyorum. En çok sizler için Tuzlalılar için çalışacağız. Hepinizi çok seviyorum. Göreceksiniz, adım adım beşinci yılın sonundaki Tuzla’ya hep birlikte hayret edeceğiz. Size söz veriyoruz. Onca eve girdik, onca saha çalışması yaptık. Neredeyse her pazara girdik ama bir güne bir gün tek bir saygısızlıkla karşılaşmadık. İşte Tuzlalı budur. Ne düşünürse düşünsün, gelip ben başka düşünüyorum diyorsa da, sarılıp ‘ben başka düşünüyorum ama genç adamsın Allah yolunu açık etsin’ dediler. Destek verenler çok oldu, aradılar. Ben biliyorum ki bizim bir sürü neferimiz var, bir sürü gönüllümüz var. Bu kampanyada amacımız seçimde başarılı olmaktı şimdi hep birlikte Tuzla’da tüm sorunları çözmekte gönüllü olmaya var mısınız? Söz mü? Bu kadronun Tuzla’yı güzelleştirmeme şansı yok. Hepinizle gurur duyuyorum.”

ÖZGÜR ÇELİK'TEN 'TEŞEKKÜR' KONUŞMASI

Bingöl’ün ardından kürsüye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tuzla halkına teşekkür ederek şöyle konuştu:

“İyi ki varsın Tuzla. Hem kampanya sürecinde Tuzla'da, hem İstanbul'un 39 ilçesinde Ekrem başkanımızla çok kıymetli yol arkadaşlarımız, büyük bir mücadele örneği sergilediler. Ama seçim gününü ayrı konuşmak lazım. Sabahın saat 5’inden gecenin saat 12’si 1’i, 2’sine kadar sandık görevlilerimiz büyük bir mücadele verdi. Okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, bilişim sorumlularımız büyük bir mücadele verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bugün avukatlar günü. Bütün hukukçularımıza, okullarda büyük bir mücadele veren avukatlarımıza da kocaman bir teşekkür ediyorum. Eren Ali Bingöl başkanımız da biliyorsunuz avukat. Başkanımızın da avukatlar gününü kutluyorum. Kendisine başarılar diliyorum.”

“31 MART SEÇİMLERİ BİZİM İÇİN SONUÇ DEĞİL, BAŞLANGIÇTIR”

31 Mart seçimlerinin gelecek açısından umut doğurduğunun altını çizen Çelik, “31 Mart seçimleri, bize bir şeyi daha gösterdi. O da şuydu; bu şehrin çocukları, bu şehrin gençleri bu şehrin kadınları umuda hasretmiş. Pazartesi günü konuştuğum genç bir arkadaşım bana şunu söyledi; ‘Tekstil işi yapıyorum. İşlerim çok kötü. İşler yolunda gitmiyor. Ama hiç önemli değil. Bugün o kadar mutluyum ki, o kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Geleceğe yönelik umutlarım arttı’ dedi. Bu ülkede 31 Mart seçimleri çocukların, gençlerin geleceğe yönelik umutlarını arttırmıştır. Bunu sizlerle birlikte başardık. Tuzla'yla birlikte başardık. İstanbul'la birlikte başardık. Ve 31 Mart seçimleri hepimize umut oldu. O umut Tuzla'da Eren Ali Bingöl'dür. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'dur. Ve o umut Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanında seçilen belediye başkanlarımızdır. Ancak yeni başlıyoruz. 31 Mart seçimleri bizim için bir sonuç değildir. 31 Mart seçimleri bizim için bir başlangıçtır. 31 Mart, Tuzla için bir başlangıçtır.” dedi.

“31 MART SEÇİMLERİNDEN SONRA TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ MÜCADELESİ YENİDEN BAŞLAMIŞTIR”

Çelik konuşmasını şöyle tamamladı:

“Tuzla Belediye Başkanımız Eren Ali Bingöl Tuzla'nın çocukları için, gençleri için, kadınları için, bütün Tuzlalılar için, halkçı belediyecilik uygulamaları gerçekleştirecek. İstanbul'da Ekrem başkanımız 2019’dan beri tarihi bir mücadele gerçekleştiriyor. O mücadeleyi daha ileriye taşıyacağız. Ama 31 Mart seçimleri başka bir umudun daha başlangıcıdır. 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin demokrasi mücadelesi yeniden başlamıştır. O demokrasi mücadelesini sizlerle birlikte vereceğiz. Tuzla'yla birlikte, İstanbul'la birlikte, Anadolu'yla birlikte vereceğiz. Yolumuz açık olsun diyorum. Yolumuz aydınlık olsun diyorum. Ayağınıza taş değmesin diyorum. Eren başkanım ayağına taş değmesin diyorum. Kıymetli başkanımıza tekrar başarılar diliyorum.”

Kaynak: ANKA