Seçimi AKP kazandı, MHP itiraz etti: Elazığ'da Cumhur İttifakı ortaklarının belediye çıkmazı

31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP'nin kazandığı Elazığ’ın Ağın ilçesinde seçim sonuçlarında MHP'den itiraz geldi.

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Seçimi AKP kazandı, MHP itiraz etti: Elazığ'da Cumhur İttifakı ortaklarının belediye çıkmazı

Elazığ’ın Ağın ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AKP’li Şeref Çakar 538 (yüzde 47,55) oy MHP’li Ali Uslu ise 476 (yüzde 42,09) oy aldı.

Uslu’nun 62 oy farkla kaybettiği seçimin sonuçlarına MHP Ağın ilçe başkanı Emre Özer itirazda bulundu. Özer, Ağın İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı itirazda, Ağın belediye personeli Suat Uyanık’ın sahte su abonelikleri yaparak ilçeye usulsüz bir şekilde ikamet taşımasının yapıldığını ileri sürdü.

Şeref Çakar

Ali Uslu

MHP İlçe Başkanı Emre Özer, Ağın İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ağın Belediye Başkanlığının yapmış olduğu tespite göre Suat Uyanık isimli belediye çalışanın sahte imzalarla abonelik sözleşmeleri oluşturduğu bu sahte abonelikler içerisinde belediye başkan aday adaylarından Ayfer Özbey’in de olduğu 13 kişinin Ağın ilçesinde yaşamamalarına rağmen usulsüz olarak ikametgahlarını Ağın ilçesine taşıyarak oy kullandıkları tespit edilmiştir. Bu şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuş olup Keban Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu şahısların hangi sandıklarda oy kullandığı tarafımızca bilinmemektedir. Ayrıca bu şekilde sahte aboneliklerle kaç kişinin usulsüz olarak ikametgahını taşıdığı netleştirilmemiştir. Anılan durum tüm seçim sonucunu şaibe altında bırakmış ve seçimin yenilenmesini gerektirmektedir. Söz konusu eylem, 298 sayılı kanuna ve diğer yasal mevzuata açıkça aykırılık oluşturmaktadır. İzah etmeye çalıştığımız nedenlerden ötürü usulsüz olarak oy kullanımından dolayı Ağın Belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesini arz ve talep ederim."

Kaynak: ANKA

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