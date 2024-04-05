Fatih Erbakan, İsrail ile ticaretin belgesini paylaştı: "Bu vebalden bir an önce kurtulun"

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İsrail ile ticaretin belgesini paylaşarak "Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Bu vebalden bir an önce kurtulun" dedi.

Fatih Erbakan, İsrail ile ticaretin belgesini paylaştı: "Bu vebalden bir an önce kurtulun"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Varlık Fonu şirketlerinden Eti Maden'in 23 Mart tarihinde İsrail'deki Fertilizers & Chemicals şirketine bor madeni gönderdiğini gösteren belgeyi paylaşarak, "Yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, bu vebalden bir an önce kurtulun" dedi.

Gazeteci Metin Cihan'ın yayınladığı belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Erbakan, "Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı’na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu’nun şirketlerinden ETİ Maden’in, seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belge ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Bu vebalden bir an önce kurtulun" ifadelerini kullandı.

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