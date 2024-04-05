Kulis: Partililerin uyardığı Erdoğan'la Mehmet Şimşek arasında dikkat çeken diyalog

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'nin sandıkta uğradığı hezimetin perde arkasını yazdı.

Babacan, "Sahadaki durumu gören partililerin, Cumhurbaşkanı düzeyinde devreye girerek, 'Emekli ve dar gelirlilere bir şey vermezsek, Ankara ve İstanbul dışında 11-12 ili daha kaybedeceğiz' uyarısında bulunduğu öğrenildi. Buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çizdiği kötü tablonun Erdoğan’a fren yaptırdığı anlatılıyor." kulisini aktardı.

'AKP’lilerin sahada gördükleri kötü gidişi zaman zaman parti yönetimine ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilettiklerini' söyleyen Babacan, Parti kurmaylarının, “Böyle devam edersek Ankara ve İstanbul dışında 11-12 ili daha kaybedeceğiz. Emekliler ve dar gelirliler için ya seyyanen bir düzenleme yapın ya da temmuz zammını öne çektiğinizi açıklayın” önerileri götürdükleri yazdı.

"Parti kulislerinde, benzer görüşleri Cumhurbaşkanına ileten çok kişi olduğu ve sonuç alınamadığı aktarılıyor." bilgisini paylaşan Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kampanya sürecinde Mehmet Şimşek’i yoklayarak, “Yapabileceğimiz bir şey var mı Mehmet” diye sorduğu iddia ediliyor. Şimşek’in yanıtı bizce daha ilginç. Bakanın, “Efendim, zaten zor çeviriyoruz. Körfez sermayesinin fonlardaki parasının da vadesi dolmak üzere. Bütün bunları karşılayacak kaynağımız yok maalesef” diye yanıt verdiği gelen bilgiler arasında.

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