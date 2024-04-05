CHP'de yerel yönetimleri denetleyecek birim kuruluyor: Başında Yılmaz Büyükerşen olacak
31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplanan CHP MYK’da yerel yönetimleri denetlemek için parti merkezi bünyesinde kurulacak birimin görev ve sorumlulukları değerlendirildi.
CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde yerel seçimlerin ilk değerlendirmesini yapmak için MYK üyeleriyle bir araya geldi. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal imzalı habere göre, Özel’in toplantıda kurmaylarına, “Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok” diyerek seslendiği belirtildi. Toplantıda CHP Genel Merkezi bünyesinde kurulacak ve Yılmaz Büyükerşen’in başında olacağı yerel yönetimler eşgüdüm, denetim ve eğitim birimi bünyesinde yapılacak çalışmalar ele alındı.
Buna göre; belediyelere proje hazırlıklarında yardımcı olması planlanan biriminin içinde, devlette görev yapmış Sayıştay denetçileri ve mülkiye müfettişlerinden oluşan bir ekip de kurulacak. Bu ekip hem mevcut belediyeleri yasal mevzuat konularında bilgilendirecek, eğitimlerine yardımcı olacak hem de el değiştiren belediyelerdeki yolsuzluk tespitlerine katkı sağlayacak. Tespit edilen usulsüzlükler de kamuoyuyla paylaşılacak.
Toplantıda ayrıca seçim sonuçlarının daha detaylı analiz edilmesi istendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladığı programda söz konusu ekipten bahsetmiş; “Başta yılmaz Büyükerşen olduğunun yapı ama altında denetim kısmında Sayıştay'dan emekli olmuş ya da Sayıştay'dan el çektirilmiş pırıl pırıl elemanlar var ya, solcuların hepsini attılar, onları alıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere iç denetim mekanizması, teftiş kurulu kuruyoruz. Belediyelerimizin haberli ve habersiz hatta gizli müşteri, vatandaş gibi gönderen, ne olacağını ölçen, vatandaşla iletişiminden mali denetimine kadar, belediye başkanının kendi lider iletişiminden tutun da randevu bekleyen vatandaşı kim dinliyor, ne kadar dinliyor diye denetleyeceğiz. Kusuru olanın gözünün yaşına bakmayız. Belediye başkanlarımız mal varlıklarını asarak başlıyorlar bundan sonra devlet denetimi kadar sıkı ama vicdanlı bir denetim yapacağız. Hatası olanı affetmeyiz ama düzeltilecek kusurları mutlaka öğretiriz. İç denetim yapacağız” demişti.