CHP'de yerel yönetimleri denetleyecek birim kuruluyor: Başında Yılmaz Büyükerşen olacak

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde yerel seçimlerin ilk değerlendirmesini yapmak için MYK üyeleriyle bir araya geldi. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal imzalı habere göre, Özel’in toplantıda kurmaylarına, “Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok” diyerek seslendiği belirtildi. Toplantıda CHP Genel Merkezi bünyesinde kurulacak ve Yılmaz Büyükerşen’in başında olacağı yerel yönetimler eşgüdüm, denetim ve eğitim birimi bünyesinde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Buna göre; belediyelere proje hazırlıklarında yardımcı olması planlanan biriminin içinde, devlette görev yapmış Sayıştay denetçileri ve mülkiye müfettişlerinden oluşan bir ekip de kurulacak. Bu ekip hem mevcut belediyeleri yasal mevzuat konularında bilgilendirecek, eğitimlerine yardımcı olacak hem de el değiştiren belediyelerdeki yolsuzluk tespitlerine katkı sağlayacak. Tespit edilen usulsüzlükler de kamuoyuyla paylaşılacak.

Toplantıda ayrıca seçim sonuçlarının daha detaylı analiz edilmesi istendi.