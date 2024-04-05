İmamoğlu: Değişmeyen partiler bu seçimde kaybetti

31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, partisinin 38. Olağan Kurultayı’nla benimsenen “değişim” rüzgârına atıfta bulunarak, “Değişmeyen her parti bu seçimde eridi, kaybetti. Değişen parti de ciddi bir başarı elde etti. CHP’nin değişim süreci bu başarının önemli bir paydasıdır” dedi.

AKP’nin vatandaştan koptuğu için kaybettiğini düşünen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin olarak da “Şu an bulunduğum yerdeyim. Çok işimiz var. Tümden oraya odaklıyım” ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimler için “Ben 14 Mayıs’taki genel seçimden önce “Seçimde ancak biz kaybederiz, iktidar kazanamaz” demiştim. Ve kaybettik. Bu seçime de ancak biz kazanırız ve biz kaybederiz modunda bakıyordum. Tabii ki ekonomik kriz etkili oldu. Ama kesinlikle seçimi CHP kazanmıştır” dedi.

"BU SEÇİM ON AY ÖNCE ELDE EDİLEBİLİRDİ"

İmamoğlu, “On ay önce cumhurbaşkanlığını size vermeyen halk neden CHP’yi birinci yaptı” sorusuna, şöyle yanıt verdi:

“CHP ne yaparak bunu elde etti? O seçimde çok eksikler, hatalar var. Daha önce söyledim ama detaylarını tek başına konuşmam doğru değil. Bunun iç mekanizmamızda tartışılması gereken sayfaları var. Belki artık mümkün olmayan, muhalefetin kendi içinde konuşması gereken sayfaları vardı. Ama yapılmadı, istenmedi o dönemde. Bu seçim on ay önce elde edilebilirdi. Onun için diyorum, seçimi o dönem biz kaybettik. Çok hatalar vardı. Bugün çok az hata var. Bir elin parmaklarını geçmeyecek derecede az hatayla süreç yönetildi. Aslında işin ışığı tek: Bilimden, veriden faydalanıldı. Meseleyi aday tercih üzerinden okumuyorum. Sistem, yol yürüyüş biçimi açısından okuyorum. Her zaman en iyi adayın daha iyisi vardır. Fakat o kadar az hata yapıldı ki... Aradaki fark o.”

Değişimin yerel seçimlere alınan başarıda büyük bir paydası olduğunu düşünen İmamoğlu, “Değişmeyen her parti bu seçimde eridi, kaybetti. Değişen parti ciddi başarı elde etti. CHP’nin değişim süreci ve mücadelesi, başarının önemli bir paydasıdır” dedi.

"AK PARTİ, BİR PARTİ Mİ YOKSA SADECE CUMHURBAŞKANININ MAKAMI ALTINDA BİR YAPI MI?"

İmamoğlu, AKP ile ilgili de şu eleştirilerde bulundu:

“AK Parti, parti olma süreciyle ilgili ciddi bir sorun yaşıyor. AK Parti, bir parti mi? Kurulları veya heyetleri çalışıyor mu? Yoksa sadece Cumhurbaşkanı’nın makamı altında bir yapı mı? Bunu niye söylüyorum? Vatandaş olarak şikâyetçiyim. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şikâyetçiyim. İki parti konuşur. Konuşmama refleksi yeni değil AK Parti’de. Çok zamandır var ama 5-10 yıllık periyotta çok daha ileriye evrildi. Artık ülkenin valisi de seninle konuşamıyor, bürokratı da bakanı da. İstanbul’un olimpiyatını 20 yıldır tanıdığım spor bakanıyla görüşemiyorum. Niye görüşmüyor benimle? Kendisinin görüşmeme refleksi olduğunu düşünmüyorum. İmamoğlu’ndan uzaklaşan, İmamoğlu ile arasına bariyer ören mekanizmanın vatandaşla arasındaki bariyeri düşünsenize. Bu yapı vatandaştan koptu.”