İkonik fotoğrafta Atatürk'e derdini anlatan kişinin torunu başkan oldu

Atatürk'ün bölgenin sorunlarını anlatırken dikkatle dinlediği meşhur fotoğraftaki kişinin torunu CHP'den Tokat Turhal ilçesine belediye başkanı oldu.

İkonik fotoğrafta Atatürk'e derdini anlatan kişinin torunu başkan oldu

Mustafa Kemal Atatürk'ün bölge halkını dinlerken çekilen fotoğrafındaki kişinin torunu CHP'den Tokat Turhal ilçesine belediye başkanı oldu. CHP lideri Özgür Özel fotoğrafın hikayesini anlattı.

Birggün'de yer alan haber göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de katıldığı 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özel, Atatürk'ün fotoğrafını göstererek o fotoğrafın hikayesini anlattı:

"Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'in Belediye Başkanı oldu."

Özel, Mehmet Erdem Ural'ın CHP'nin yeni Turhal Belediye Başkanı seçildiğini açıklarken, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

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