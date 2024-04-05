Kulis: İBB Başkanlığı için 3 isim geçiyor

Sözcü TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal, Üsküdar Belediye Başkanlığı seçiminde büyük başarı elde eden Simen Dedetaş ile ilgili bir kulisi paylaştı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sinem Dedetaş, rakipleri karşısında yüzde 49.90 oranında oy alarak CHP'den Üsküdar belediye başkanı seçildi.

Portakal, “Sinem Hanım için geleceğim İBB başkanı olarak düşünülüyor, İmamoğlu’nun da güvendiği bürokratlardan biri kendisi. Beylizdüzü’nde Murat Çalık’a da güveniyor. Bu iki isim önemli. Şişli’nin Belediye Başkanı da konuşuluyor, Emrah Şahan Bey” dedi.