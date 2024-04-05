Kulis: İBB Başkanlığı için 3 isim geçiyor
Gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV yayının 5 yıl sonra İBB Başkanlığı için düşünülen isimleri söyledi. Portakal'ın iddiasına göre yeni Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Beyliküzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın ismi geçiyor.
Sözcü TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal, Üsküdar Belediye Başkanlığı seçiminde büyük başarı elde eden Simen Dedetaş ile ilgili bir kulisi paylaştı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sinem Dedetaş, rakipleri karşısında yüzde 49.90 oranında oy alarak CHP'den Üsküdar belediye başkanı seçildi.
Portakal, “Sinem Hanım için geleceğim İBB başkanı olarak düşünülüyor, İmamoğlu’nun da güvendiği bürokratlardan biri kendisi. Beylizdüzü’nde Murat Çalık’a da güveniyor. Bu iki isim önemli. Şişli’nin Belediye Başkanı da konuşuluyor, Emrah Şahan Bey” dedi.