Leman'dan yerel seçim kapağı: Sesimi duyan var mı?

Mizah dergisi Leman, bu hafta kapağını AK Parti'nin 31 Mart'ta aldığı ilk seçim yenilgisine ayırdı: Sesimi duyan var mı?

Leman'dan yerel seçim kapağı: Sesimi duyan var mı?

Haftalık mizah dergisi Leman son sayısında, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin 31 Mart'taki yerel seçim yenilgisini kapağına taşıdı.

6 Şubat depremlerine atıf yapılan Leman'ın kapak karikatüründe "22 yıllık AKP iktidarı ilk seçim yenilgisini alarak 31 Mart Yerel Seçimleri'ni büyük bir farkla CHP'nin ardından ikinci sırada tamamladı" ifadeleri yer aldı.

Leman'dan yerel seçim kapağı: Sesimi duyan var mı? - Resim : 1

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2024 Yerel Seçimleri
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