Leman'dan yerel seçim kapağı: Sesimi duyan var mı?
Mizah dergisi Leman, bu hafta kapağını AK Parti'nin 31 Mart'ta aldığı ilk seçim yenilgisine ayırdı: Sesimi duyan var mı?
Haftalık mizah dergisi Leman son sayısında, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin 31 Mart'taki yerel seçim yenilgisini kapağına taşıdı.
6 Şubat depremlerine atıf yapılan Leman'ın kapak karikatüründe "22 yıllık AKP iktidarı ilk seçim yenilgisini alarak 31 Mart Yerel Seçimleri'ni büyük bir farkla CHP'nin ardından ikinci sırada tamamladı" ifadeleri yer aldı.