AKP itiraz etti: Kabul edildi! CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçim yenilenecek

Ardahan’da resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı kazandı. Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da AKP’nin itirazı üzerine yeniden seçim kararı aldı.

Son Güncelleme:
AKP itiraz etti: Kabul edildi! CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçim yenilenecek

Ardahan il merkezinde resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı ve CHP'nin adayı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AKP’nin belediye başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AKP, seçimin iptal edilmesi için Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

CHP'den Ümraniye'de oyların yeniden 'sayılmaması' kararına itirazCHP'den Ümraniye'de oyların yeniden 'sayılmaması' kararına itirazSiyaset

Yapılan başvuruyu değerlendiren ilçe seçim kurulu seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri AKP CHP Ardahan
Son Güncelleme:
Çiçeklerin dibine yarım bardak dökünce bakın ne işe yarıyor? Hep israf ediyorduk Çiçeklerin dibine yarım bardak dökünce bakın ne işe yarıyor? Hep israf ediyorduk
İYİ Parti GİK üyesi Üçok'tan Akşener'e: Sizleri affetmiyoruz İYİ Parti GİK üyesi Üçok'tan Akşener'e çok sert tepki
Balıkesir'de bağımsız aday Ahmet Akın ne kadar oy aldı? Balıkesir'de bağımsız aday Ahmet Akın ne kadar oy aldı?
Kanal D'nin en çok izlenen dizisiydi! İnci Taneleri dizisinden erken veda... Kanal D'nin en çok izlenen dizisiydi! İnci Taneleri dizisinden erken veda...
ÇOK OKUNANLAR
Düşüş başladı, uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüyor?
Emekli promosyonuna zam: Tutar 18 bin TL'ye yükseltildi Emekli promosyonuna zam
1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi: Seçim yenilenecek 1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi
Çörek otunu aç karnına yutanda o sorundan eser kalmıyor: Resmen küçük şifa deposuymuş. Çörek otu yutmak neye iyi gelir? Çörek otunu aç karnına yutanda o sorundan eser kalmıyor
CHP'li Sercan Okur mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü Mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü