AKP itiraz etti: Kabul edildi! CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçim yenilenecek

Ardahan il merkezinde resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı ve CHP'nin adayı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AKP’nin belediye başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AKP, seçimin iptal edilmesi için Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Yapılan başvuruyu değerlendiren ilçe seçim kurulu seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.