Balıkesir'de bağımsız aday Ahmet Akın ne kadar oy aldı?

CHP'li Ahmet Akın'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği seçimde 'kopya aday' Ahmet Akın'ın da aldığı oy belli oldu. Kopya aday, seçimde yüzde 0.29 oy oranında kaldı, toplam 2 bin 304 oy aldı.

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Balıkesir'de bağımsız aday Ahmet Akın ne kadar oy aldı?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandı.

Seçimde yüzde 51.10 ile zafer elde eden Akın, 407 bin 306 oy aldı. AKP'nin adayı Yücel Yılmaz ise yüzde 40.54 ile ikinci sırada yer aldı.

Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın ile aynı ismi taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın'ın ne kadar oy aldığı da merak konusu oldu.

Buna göre, bağımsız aday Ahmet Akın, seçimde yüzde 0.29 oy oranında kaldı. Kopya aday, 2 bin 304 oy aldı.

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