Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın: Hiç gecikmeden çalışmaya başladık

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Balıkesir'de tablo netleşti. CHP'nin adayı Ahmet Akın, büyük farkla seçimi kazandı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın: Hiç gecikmeden çalışmaya başladık

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için yarışın mevcut başkan AKP'li Yücel Yılmaz ile CHP’nin adayı Ahmet Akın arasında geçmesi bekleniyordu. İYİ Parti’nin adayı Turhan Çömez de yarışta öne çıkan isimlerdendi.

Balıkesir'de sandıkların yüzde 99.9'u açıldı, resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'li Ahmet Akın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Adayların oy oranları şöyle oldu:

Ahmet Akın: Yüzde 51.1
Yücel Yılmaz: Yüzde 40.5
Turhan Çömez: Yüzde 3.0

SEÇİM ZAFERİ SONRASI İLK PAYLAŞIM

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, seçim zaferi sonrası ilk paylaşımını yaptı.

Akın, X hesabından şunları yazdı:

"Günaydın Canım Balıkesir Ailem Sabah namazı sonrası Zağnos Mehmet Paşa'nın Türbe-i Şerifi'nde dua ederek güne başladım. Ben ve arkadaşlarım 2 Nisan 2029 sabahı için ilk toplantımızı az sonra yapacağız. Seçimler belediye başkanlarının karne günüdür. Bir sonraki seçim tahminen 1 Nisan 2029’da yapılacak. O gün tıpkı bugün gibi muzaffer ve dimdik durabilmek için halkımıza verdiğimiz sözleri tutmuş olmamız gerekiyor. Bu nedenle biz de hiç gecikmeden çalışmaya başlamış bulunuyoruz. Cenab-ı Allah utandırmasın. Hepinize bir kez daha sevgi ve minnetlerimi sunuyorum."

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