Yerel seçim sonrası gram altında son durum

Yerel seçimin ardında altının gramı, yüzde 1,22 yükselişle 2,355 TL'den başladı. Çeyrek altın ise güne 4,021 TL'den rekor seviyeden başladı.

Yerel seçim sonrası gram altında son durum

Altının gramı, yerel seçim maratonunun ardından yeni güne yükselişle başladı.

Türkiye'de dün gerçekleşen yerel seçim sonuçları altının gram fiyatında hareketliğe yol açtı.

Güne yüzde 1,21 yükselişle başlayan gram altın, 2,355 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın, yüzde 1,12 yükselişle 4,021 lira oldu. Yarım altın, 7,992 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 16,396 liradan işlem görürken altının ons fiyatı isyüzde 1,17 yükselişle 2.261 dolardan işlem görüyor.

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