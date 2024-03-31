Bir rakı grubuna zam geliyor: Yarından itibaren geçerli

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna 1 Nisan'dan itibaren yaklaşık yüzde 5 oranında maliyet zammı geleceğini duyurdu.

Seçimin ardından birçok kalemde fiyat artışı beklenirken bir rakı grubundan zam haberi geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından Saki Rakı grubuna yaklaşık yüzde 5 maliyet zammı geldiğini açıkladı.

Zamlı fiyat 1 Nisan itibari ile geçerli olacak.

Erol Dündar paylaşımında "Saki Rakı’ya zam geldi. Maliyet zammı 1 Nisan itibari ile geçerli. Seçim sonrası zam yağmuruna hazır mısınız?" dedi.