Bir rakı grubuna zam geliyor: Yarından itibaren geçerli

Bir rakı grubuna maliyet zammı geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

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Bir rakı grubuna zam geliyor: Yarından itibaren geçerli

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna 1 Nisan'dan itibaren yaklaşık yüzde 5 oranında maliyet zammı geleceğini duyurdu.

Seçimin ardından birçok kalemde fiyat artışı beklenirken bir rakı grubundan zam haberi geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından Saki Rakı grubuna yaklaşık yüzde 5 maliyet zammı geldiğini açıkladı.

Zamlı fiyat 1 Nisan itibari ile geçerli olacak.

Erol Dündar paylaşımında "Saki Rakı’ya zam geldi. Maliyet zammı 1 Nisan itibari ile geçerli. Seçim sonrası zam yağmuruna hazır mısınız?" dedi.

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