Mehmet Şimşek "çerez parası" dedi, övgüyle açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynak akışına ilişkin "1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik" açıklamasını övgüyle yaparken, daha önce "çerez parası" dediği ortaya çıktı.

Mehmet Şimşek "çerez parası" dedi, övgüyle açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Türkiye'nin dış kaynak akışına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

EBRD'nin ardından Dünya Bankası'ndan da 3 proje için destek sağlandığı bilgisini veren Şimşek, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolar temin ettik" demişti.

"ÇEREZ PARASI"

3 projenin bankanın İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığını övgüyle duyuran Şimşek, 2015 yılında devlet kurumlarındaki araçlara harcanan paranın muhalefet tarafından gündeme getirilmesi üzerine harcanan para miktarını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Mehmet Şimşek "çerez parası" dedi, övgüyle açıkladı - Resim : 1

"Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez..."

1,5 MİLYAR DOLAR YAPTIĞI GÖRÜLÜYOR

Öte yandan 2014'te ortalama dolar kurunun 2,18 TL olduğu dikkate alındığında o yıl araç saltanatına giden 3,3 milyar liranın 1,5 milyar dolar yaptığı görülüyor.

3 ayrı proje işaret etti: Mehmet Şimşek, 'kaynak akışını' açıkladı3 ayrı proje işaret etti: Mehmet Şimşek, 'kaynak akışını' açıkladıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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