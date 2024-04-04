İYİ Parti GİK üyesi Üçok'tan Akşener'e: Sizleri affetmiyoruz

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Üçok 31 Mart yerel seçimindeki başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener ve parti yöneticilerini gördüğünü belirterek seçim sonuçlarına tepki gösterdi

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İYİ Parti GİK üyesi Üçok'tan Akşener'e: Sizleri affetmiyoruz

Yerel seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı alan ve seçim sürecinde muhalefete muhalefet eden bir anlayış nedeniyle parti içinde üst düzey istifalara ve eleştirilere hedef olan İYİ Parti'de tartışmalar yeniden artıyor.

Seçim sonuçlarının ardından Genel Başkan Meral Akşener seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı.

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'SİZLERİ AFFETMİYORUZ'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ahmet Zeki Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İYİ Parti başkan ve yöneticileri; uyguladığınız yanlış seçim stratejileri, kullandığınız yanlış seçim söylemleri, son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. sizleri affetmiyoruz” diyerek Akşener ve yönetimini eleştirdi.

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