1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi: Seçim yenilenecek

Kesinleşmeyen sonuçlara göre İYİ Parti adayı Hazim Turan'ın seçimi 1 oy farkla kazandığı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, ilçe seçim kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi.

Güzelyurt'ta AKP yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AKP adayı Ünal Demircioğlu ise 548 oy almıştı.