1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi: Seçim yenilenecek

İYİ Parti adayının 1 oy farkla seçimi kazandığı Güzelyurt'ta AKP sonuçlara itiraz etti. Seçimin yenilenmesine karar verildi.

Son Güncelleme:
1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi: Seçim yenilenecek

Kesinleşmeyen sonuçlara göre İYİ Parti adayı Hazim Turan'ın seçimi 1 oy farkla kazandığı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, ilçe seçim kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi.

Güzelyurt'ta AKP yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AKP adayı Ünal Demircioğlu ise 548 oy almıştı.

Etiketler
İYİ Parti AKP 2024 Yerel Seçimleri Yerel Seçim
Son Güncelleme:
AKP'li Mehmet Metiner, seçim yenilgisi için 'Külliye'yi işaret etti: Değişim topyekûn olmalı AKP'li Mehmet Metiner, seçim yenilgisi için 'Külliye'yi işaret etti
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber
Tohumunu bulup eken hasat sonrası zengin oluyor... En faydalı bitkiymiş Tohumunu bulup eken hasat sonrası zengin oluyor... En faydalı bitkiymiş
CHP'li Sercan Okur mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü Mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü
ÇOK OKUNANLAR
1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi: Seçim yenilenecek 1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi
CHP'li Sercan Okur mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü Mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü
AKP'li Hayati Yazıcı'nın YSK'nın Van kararına desteği kısa sürdü AKP'li Hayati Yazıcı'nın YSK'nın Van kararına desteği kısa sürdü
İYİ Parti'de Buğra Kavuncu'nun ardından Burak Akburak da görevi bıraktı İYİ Parti'de bir isim daha görevi bıraktı
İhanet iddiası! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı