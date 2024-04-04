İYİ Parti'de Buğra Kavuncu'nun ardından Burak Akburak da görevi bıraktı

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak partideki görevinden istifa etti.

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İYİ Parti'de Buğra Kavuncu'nun ardından Burak Akburak da görevi bıraktı

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Akburak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Burak Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım" ifadelerini kullandı.

Akburak’ın istifasından hemen önce İYİ Parti’nin İBB adayı Buğra Kavuncu da partideki Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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İYİ Parti'de Buğra Kavuncu'nun ardından Burak Akburak da görevi bıraktı - Resim : 2
Burak Akburak

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