İYİ Parti'li Uğur Poyraz, seçim hezimetinden Akşener'i sorumlu tuttu

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, tv100 ekranında yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı'na konuk oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisinin seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Yerel Seçim Stratejisi Oluşturulamadı'

'Ne zaman yapılacağı belli olan bir seçimle ilgili partilerin bir alt yapısı olması lazım.' diyen Poyraz, 'İYİ Parti’nin kendi adaylarıyla girme kararının paralelinde İYİ Parti’nin 4 yıl boyunca bir yerel seçim stratejisi oluşturulmamış. Bizim 4 yıl içerisinde bir hazırlığımız oluşmamış.' ifadelerini kullandı.

'Kampanya Modeli Yanlıştı'

Poyraz, partinin kampanya modeli ve iletişim dilinin yanlış olduğunu, 'İYİ Parti’nin kendi adaylarıyla gitmesinde bir problem yok. Problem İYİ Parti’nin kendi adaylarıyla seçime girdiği noktada bunun iletişiminde. Bu iletişim dili, partinin bir kampanya dili haline geldi.' sözleriyle belirtti.

'Buğra Kavuncu'nun İstifa Haberini Bende Yeni Öğrendim'

Bu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu hakkında da açıklamalarda bulunan Poyraz, 'Sevgili Buğra Kavuncu’nun istifa haberini bende buraya gelmeden önce öğrendim. Buğra Kavuncu’ya FETÖ iddiası bulunulduğunda bir televizyon programında çok net ifadelerle bu süreci savundum. Benimle ilgili böyle bir iftira atıldığında Sevgili Buğra bana 4 ay boyunca bir telefon bile açmadı.' dedi.

'Akşener'in Aday Olmayacağını Düşünüyorum'

Barış Yarkadaş'ın tv100.com yazarı olarak sorduğu 'Sizce Meral Hanım istifa etmeli mi? Kongrede aday olmalı mı, olmamalı mı? Meral Hanım kongrede yeniden aday olursa kendisine oy verir misiniz?' sorusuna yanıt olarak Poyraz, Akşener'in kongreye gitmek zorunda olduğunu belirtti. Kongrelerin delegenin karar verdiği alanlar olduğunu vurgulayan Poyraz, aday olabilmek için yeterli sayıda delegenin teklif etmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşündüğünü belirtti ve Sayın Akşener'in partisini kongreye götürme kararı verdiğini söyledi.

'Meral Akşener'in Kampanyasını Oğlu Yürüttü'

Poyraz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kampanyasını oğlu Fatih Akşener'in yürüttüğünü ifade etti.