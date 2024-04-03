YSK'nın mazbatayı Abdullah Zeydan'a verme kararı yürürlüğe girdi
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucuna göre, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi yönündeki oy çokluğuyla aldığı karar, yürürlüğe girdi.
DEM Parti, YSK'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi yönündeki kararının yürülüğe girdiğini duyurdu.
DEM Parti'nin resmi X hesabından kararın fotoğrafı ile paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Yüksek Seçim Kurulu’nun Van kararı kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiştir. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan’dır. Bizim olanı geri aldık!"