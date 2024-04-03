YSK'nın mazbatayı Abdullah Zeydan'a verme kararı yürürlüğe girdi

DEM Parti, YSK'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi yönündeki kararının yürülüğe girdiğini duyurdu.

DEM Parti'nin resmi X hesabından kararın fotoğrafı ile paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek Seçim Kurulu’nun Van kararı kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiştir. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan’dır. Bizim olanı geri aldık!"